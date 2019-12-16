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16 грудня • оновлено в 12:29
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35 років різниці: Мадонну застукали за палкими обіймами з 26-річним бойфрендом

1.5т
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61-річна американська співачка Мадонна закрутила роман із хлопцем, який на 35 років молодший за зірку.

Як пише The Daily Mail, стосунки артистки з 26-річним танцюристом Ахламаліком Вільямсом тривають вже кілька місяців.

Мадонна і Ахламалік Вільямс

Мадонна і Ахламалік Вільямс

Splash News / MEGA

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Повідомляється, що зараз Мадонна і Ахламалік вирушили на спільний відпочинок до Маямі. Ба більше, разом з ними полетіли й родичі зірки.

Мадонна і Ахламалік Вільямс

Мадонна і Ахламалік Вільямс

Splash News / MEGA

Папараці вдалося сфотографувати пару на балконі одного з розкішних готелів. На фото Мадонна і Ахламалік ніжно обіймалися і не приховували романтичних почуттів.

Мадонна і Ахламалік Вільямс

Мадонна і Ахламалік Вільямс

Splash News / MEGA

Ахламалік Вільямс

Ахламалік Вільямс

Splash News / MEGA

Потім на балкон до них вийшла дочка Мадонни Лурдес, яка молодша за маминого бойфренда всього лише на три роки.

Мадонна, Ахламалік Вільямс і дочка зірки Лурдес

Мадонна, Ахламалік Вільямс і дочка зірки Лурдес

Splash News / MEGA

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мадонна всього за день до свого дня народження продемонструвала, як робить поперечний шпагат, лежачи на спині.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Мадонна
Місце
США
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