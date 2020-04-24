Відомий американський репер Fred the Godson (Фредерік Томас) помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 35 років.

Про це повідомляє видання TMZ, посилаючись на близького друга артиста Кларка Кента. За словами інсайдерів, Фредерік відчув себе погано на початку квітня, чим поділився з шанувальниками на особистій сторінці в Instagram. Йому діагностували COVID-19.

Репер Fred the Godson помер від коронавірусу Фото: instagram/fredthegodsonmusic

Після цього, дружина виконавця поділилася своїми побоюваннями, що він навряд чи переживе це, оскільки проблем зі здоров'ям і так вистачало. Тривалий час зірка перебував під апаратом штучної вентиляції легенів, однак кілька днів тому його відключили від приладу. Фред почав краще себе почувати, але, як виявилося, ненадовго.

Рэпер Fred the Godson Фото: instagram/fredthegodsonmusic

Зазначимо, що Fred The Godson народився 22 лютого 1985-го року в Південному Бронксі. На його рахунку спільні роботи з Jadakiss, Pusha T, Benny The Butcher, Fat Joe, Raekwon, Diddy, Meek Mill і Jim Jones.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 8 грудня в США помер 21-річний американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Хіггінс).