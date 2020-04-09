35-річна зірка Comedy Club Кравець вперше стала мамою

35-річна зірка Comedy Club Марина Кравець вперше стала мамою. Вона народила дівчинку в одній з московських клінік.
Кравець опублікувала зворушливий знімок з палати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Здрастуй, наше з Аркадієм маленьке щастя! Ми чекали цього в іншу дату, але дехто вирішив все за нас. Рано вранці довелося швидко одягнутися і поїхати на обстеження на всякий випадок. Їхали на півгодини, тому зібрана для пологового будинку сумка з речами залишилася вдома. Забігаючи вперед, скажу, що вона б і не стала в нагоді, взагалі все необхідне видають на місці! Загалом, виїжджали без нічого. "Час ще буде!": думали ми. В результаті ми стали батьками чудової дівчинки. Всі здорові і щасливі! Відчуваємо себе відмінно, дізнаємося один одного. Взагалі, те, що сталося, і головне, як - просто фантастика!", - написала Кравець.
Ну що, друзі ..)) Здравствуй, наше з @yellohood маленьке велике Щастя! 🤗❤️ Ми чекали цього кілька в іншу дату, але дехто вирішив все за нас ..)) Рано вранці довелося швидко одягнутися і поїхати на обстеження на # ВсякійСлучай. Їхали на півгодини, тому зібрана для пологового будинку сумка з речами залишилася вдома. Забігаючи вперед, скажу, що вона б і не стала в нагоді, взагалі все необхідне видають на місці! 🤗 Загалом, виїжджали без нічого, "час-то ще буде!" Думали ми ..)) В результаті ми стали батьками чудовою ДЕВОЧКИ 🌸🎉 Всі здорові і щасливі! Відчуваємо себе відмінно, дізнаємося один одного;)) Взагалі, те, що сталося і, головне, як-це просто фантастика! Дорогий, тепер уже РІДНИЙ @roddompravda! Те, що ВИ для нас зробили-справжнє диво! Ваша робота була настільки злагодженої, чіткої і, що дуже важливо-спокійною, що вже до вечора дня пологів промайнула думка: ну що, за носочками, наприклад, блакитного кольору, ТОЧНО знову тільки сюди! ;)) Це дійсно ЩАСТЯ мати можливість просто заспокоїтися і довіритися неймовірним професіоналам і хорошим людям в одній особі! 🎶✨)) А далі під урочисту музику: В пологах брали участь (і дбали про нас до і після протягом декількох днів): Акушери-гінекологи: Кан Наталія Енкиновна (СПАСИБІ за пологи і за кавою 🙏;)) Сергуніна Ольга Олександрівна, Тютюнник Віктор Леонідович, Горбунов Андрій Львович, Поляков Микола Олександрович, Аношин Олексій Сергійович – анестезіолог - окремий респект ✊😄 Неонатологи: Сухобокова Олена Сергіївна 🌼 Комкова Ірина Вікторівна 🌸 Акушерки: Гурина Антоніна Михайлівна, Магомедова Муслімат Гаджіевна Чудові медсестри і дитячі медсёстри❣️ ✨ Окремі подяки Алексєєвої Інні Миколаївні та дисків Інні Борисівні, Кульовий Марині Львівні, Аревик Чархіфалакян 😘 Ользі Панфілової 🤗 Іванової Олені ✊☺️ ❣️ОГРОМНОЕ СПАСИБІ ВАМ ВІД НАС ТРОІХ❣️ А ми вирушаємо в велику подорож в Новий світ і додому розбирати сумку для пологового будинку;)) ❤️ ВСІМ ЗДОРОВ'Я, ЛЮБОВІ Й ЩАСТЯ ❤️ # РоддомЕМС # експертиЕМС # рекомендед100%
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська поетеса Віра Полозкова знову стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Аріна.
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