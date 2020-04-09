35-річна зірка Comedy Club Кравець вперше стала мамою

35-річна зірка Comedy Club Марина Кравець вперше стала мамою. Вона народила дівчинку в одній з московських клінік.

Кравець опублікувала зворушливий знімок з палати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Здрастуй, наше з Аркадієм маленьке щастя! Ми чекали цього в іншу дату, але дехто вирішив все за нас. Рано вранці довелося швидко одягнутися і поїхати на обстеження на всякий випадок. Їхали на півгодини, тому зібрана для пологового будинку сумка з речами залишилася вдома. Забігаючи вперед, скажу, що вона б і не стала в нагоді, взагалі все необхідне видають на місці! Загалом, виїжджали без нічого. "Час ще буде!": думали ми. В результаті ми стали батьками чудової дівчинки. Всі здорові і щасливі! Відчуваємо себе відмінно, дізнаємося один одного. Взагалі, те, що сталося, і головне, як - просто фантастика!", - написала Кравець.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська поетеса Віра Полозкова знову стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Аріна.

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