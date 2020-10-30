35-річна Скарлетт Йоханссон втретє вийшла заміж

Софія Ковнір Люди 09:36, 30.10.2020 Оновлено: 09:46, 30.10.2020

35-річна американська актриса Скарлетт Йоханссон вийшла заміж за свого коханого Коліна Жоста.

Весілля пари відбулося в Палісейдсі, штат Нью-Йорк. Церемонія пройшла в колі сім'ї, йдеться на сторінці в Instagram організації Meals on Wheels.

"Ми раді повідомити, що Скарлетт Йоханссон і Колін Жост одружилися на минулих вихідних на невеликий церемонії зі своєю родиною та близькими, дотримуючись всіх обережностей через COVID-19", – написали в організації.

35-річна американська актриса Скарлетт Йоханссон вийшла заміж
7Sisters.ru

Нагадаємо, що актриса заручена з Жостом з травня 2019 року. До цього пара зустрічала два роки. Йоханссон вийшла заміж втретє. До цього вона була в шлюбі з актором Райаном Рейнльдсом і журналістом Роменом Доріаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон зіграє в науково-фантастичному трилері Bride – сучасному варіанті "Наречені Франкенштейна".

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