35-річна Скарлетт Йоханссон втретє вийшла заміж

35-річна американська актриса Скарлетт Йоханссон вийшла заміж за свого коханого Коліна Жоста.

Весілля пари відбулося в Палісейдсі, штат Нью-Йорк. Церемонія пройшла в колі сім'ї, йдеться на сторінці в Instagram організації Meals on Wheels.

"Ми раді повідомити, що Скарлетт Йоханссон і Колін Жост одружилися на минулих вихідних на невеликий церемонії зі своєю родиною та близькими, дотримуючись всіх обережностей через COVID-19", – написали в організації.

Нагадаємо, що актриса заручена з Жостом з травня 2019 року. До цього пара зустрічала два роки. Йоханссон вийшла заміж втретє. До цього вона була в шлюбі з актором Райаном Рейнльдсом і журналістом Роменом Доріаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон зіграє в науково-фантастичному трилері Bride – сучасному варіанті "Наречені Франкенштейна".