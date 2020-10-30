35-річна Ольга Серябкіна таємно вийшла заміж: перші фото з весілля

Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна таємно вийшла заміж. Обранцем артистки став 32-річний підприємець і бізнесмен Георгій Начкебія.

Так, церемонія одруження пари пройшла у вузькому колі в маленькому містечку в Альпах, неподалік від Відня. Святкова вечеря відбулася в самому Відні. Про це 35-річна Серябкіна повідомила виданню Vogue.

"Відень – друга батьківщина чоловіка, він прожив тут понад 10 років. Ми вже приїжджали сюди разом: він показав свої улюблені місця, і мені тут енергетично дуже сподобалося... Все вийшло так, як ми й планували, – просто, зі смаком і дуже зворушливо", – розповіла співачка.

Весілля Ольги Серябкіної та Георгія Начкебії vogue.ru

Ольга Серябкіна і Георгій Начкебія одружилися vogue.ru

Церемонія одруження пари пройшла недалеко від Відня (Австрія) vogue.ru

Зазначимо, що для весілля Серябкіна вибрала цілих три сукні, які їй шили на замовлення такі модні будинки, як Ulyana Sergeenko, WOS та Rasario. Свій образ співачка доповнила фатою з вишивкою ручної роботи з тонкого мережива і туфлями білого кольору.

Ольга Серябкіна таємно вийшла заміж vogue.ru

Ольга Серябкіна у весільній сукні vogue.ru

Ольга Серябкіна позує у весільній сукні vogue.ru

Що стосується нареченого, то він був одягнений в чорний костюм: піджак був від бренду Dior, а штани – Valentino. Образ він доповнив білою футболкою і кросівками.

Ольга Серябкіна і Георгій Начкебія vogue.ru

Георгій Начкебія vogue.ru

Також Ольга Серябкіна зізналася, хто вибирав обручки для церемонії й від якого вони бренду.

"Обручки вибирав Георгій. Я повністю довірилася його смаку, і мені дуже сподобалося, що він зупинився на елегантної класики Chopard", – розповіла вона.

Обручки Серябкіної та Начкебії vogue.ru

Зазначимо, що обранець Серябкіної Начкебія – її колишній концертний директор, син грузинського бізнесмена і колишній співробітник лейбла MALFA Максима Фадєєва.

"Георгію 32 роки, він бізнесмен і займається проєктами в різних напрямках – від шоу-бізнесу до високих технологій та нейромереж. Ми давно один одного знаємо, але близько стали спілкуватися, коли я попросила Георгія допомогти мені з моїм сольним проєктом. Ми стали проводити багато часу разом і в певний момент зрозуміли, що це щось більше і по-справжньому особливе", – розповіла співачка.

Весілля Ольги Серябкіної та Георгія Начкебії vogue.ru

Весілля Ольги Серябкіної та Георгія Начкебії vogue.ru

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия vogue.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.