35-річна Ольга Серябкіна таємно вийшла заміж: перші фото з весілля

Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна таємно вийшла заміж. Обранцем артистки став 32-річний підприємець і бізнесмен Георгій Начкебія.

Так, церемонія одруження пари пройшла у вузькому колі в маленькому містечку в Альпах, неподалік від Відня. Святкова вечеря відбулася в самому Відні. Про це 35-річна Серябкіна повідомила виданню Vogue.

"Відень – друга батьківщина чоловіка, він прожив тут понад 10 років. Ми вже приїжджали сюди разом: він показав свої улюблені місця, і мені тут енергетично дуже сподобалося... Все вийшло так, як ми й планували, – просто, зі смаком і дуже зворушливо", – розповіла співачка.

Зазначимо, що для весілля Серябкіна вибрала цілих три сукні, які їй шили на замовлення такі модні будинки, як Ulyana Sergeenko, WOS та Rasario. Свій образ співачка доповнила фатою з вишивкою ручної роботи з тонкого мережива і туфлями білого кольору.

Що стосується нареченого, то він був одягнений в чорний костюм: піджак був від бренду Dior, а штани – Valentino. Образ він доповнив білою футболкою і кросівками.

Також Ольга Серябкіна зізналася, хто вибирав обручки для церемонії й від якого вони бренду.

"Обручки вибирав Георгій. Я повністю довірилася його смаку, і мені дуже сподобалося, що він зупинився на елегантної класики Chopard", – розповіла вона.

Зазначимо, що обранець Серябкіної Начкебія – її колишній концертний директор, син грузинського бізнесмена і колишній співробітник лейбла MALFA Максима Фадєєва.

"Георгію 32 роки, він бізнесмен і займається проєктами в різних напрямках – від шоу-бізнесу до високих технологій та нейромереж. Ми давно один одного знаємо, але близько стали спілкуватися, коли я попросила Георгія допомогти мені з моїм сольним проєктом. Ми стали проводити багато часу разом і в певний момент зрозуміли, що це щось більше і по-справжньому особливе", – розповіла співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.