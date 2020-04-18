34-річна зірка українських серіалів Марина Коняшкіна заразилася коронавірусом: що відомо
У 34-річної актриси Марини Коняшкіної, яка знімалася в багатьох українських серіалах, діагностували коронавірус.
Актриса нібито самостійно викликала лікарів через погане самопочуття. Медики приїхали до неї додому і взяли аналізи. Після перевірки на COVID-19 діагноз підтвердився, пише Telegram-канал Mash.
Повідомляється, що хвороба проходить у легкій формі, госпіталізовувати Коняшкіну не стали, вона дотримуватиметься ізоляції вдома.
Сама Марина Коняшкіна пізніше вийшла на зв'язок і заявила, що коронавірусу у неї немає, проте давати докладні коментарі відмовилася.
Нагадаємо, Марина Коняшкіна – білоруська актриса. Вона відома ролями в таких українських серіалах, як "Ромашка, кактус, маргаритка", "Охоронець", "Квиток на двох", "Пастка", "Ніконов і Ко", "Будинок на холодному ключі", "Свій чужий син", "Місто закоханих" та інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше коронавірус діагностували у російської співачки Надії Бабкіної.
Артистка з двобічною пневмонією не могла самостійно дихати, її ввели в медикаментозну кому.
Майже через два тижні Бабкіна прийшла до тями.
Наразі вона не рухається і не розмовляє, в її шию вставлена трубка.
Також з'ясувалося, скільки коштує лікування Бабкіної у приватній клініці.