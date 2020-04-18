34-річна зірка українських серіалів Марина Коняшкіна заразилася коронавірусом: що відомо

Єва Романова люди 14:32, 18.04.2020 Оновлено: 15:33, 18.04.2020

У 34-річної актриси Марини Коняшкіної, яка знімалася в багатьох українських серіалах, діагностували коронавірус.

Актриса нібито самостійно викликала лікарів через погане самопочуття. Медики приїхали до неї додому і взяли аналізи. Після перевірки на COVID-19 діагноз підтвердився, пише Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що хвороба проходить у легкій формі, госпіталізовувати Коняшкіну не стали, вона дотримуватиметься ізоляції вдома.

Марина Коняшкіна
Аргументы недели

Сама Марина Коняшкіна пізніше вийшла на зв'язок і заявила, що коронавірусу у неї немає, проте давати докладні коментарі відмовилася.

Нагадаємо, Марина Коняшкіна – білоруська актриса. Вона відома ролями в таких українських серіалах, як "Ромашка, кактус, маргаритка", "Охоронець", "Квиток на двох", "Пастка", "Ніконов і Ко", "Будинок на холодному ключі", "Свій чужий син", "Місто закоханих" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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