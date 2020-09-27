34-річна співачка Кеті Топурія виходить заміж вдруге
Російська співачка і солістка гурту "А-Студіо" Кеті Топурія готується до весілля.
Як повідомляє Peopletalk, артистка підтвердила інформацію про те, що вона виходить заміж за Льва Деньгова.
Крім того, Топурія повідомила, що пропозиція руки і серця їй надійшло ще два місяці тому. Зараз же закохані планують весільні торжества.
До слова, чутки про заручини Топурії з Деньговим ходять в мережі вже давно. Нещодавно співачка опублікувала в Instagram фотографію, на якому зображена з кільцем з дорогоцінного каменю. Підписники відразу ж припустили про заручини, проте зірка ніяк не коментувала цю інформацію.
Варто відзначити, що раніше Топурія була одружена з бізнесменом Львом Гейхманом, з яким зіграла весілля 2013 року. Через два роки у пари народилася донька Олівія. Влітку 2017 року подружжя розлучилося. Пізніше співачка зустрічалася з реп-виконавцем Guf. З 2018 року живе з підприємцем Левом Деньговим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кеті Топурія показала голі груди в пікантній фотосесії.