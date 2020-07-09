33-річна зірка серіалу "Хор" потонула в озері: на місці знайшли її маленького сина

Зірка популярного американського серіалу "Хор", який також відомий під назвою "Лузери", Ная Рівера потонула в озері.

Так, 33-річна актриса разом зі своїм 4-річним сином поїхала на відпочинок до озера Піру в Національному лісі Лос-Падрес, штат Каліфорнія, США. Вона орендувала човен і разом з хлопчиком вирушила на водну прогулянку, повідомило видання NBC.

Через деякий час після того, як мати і син відпливли від берега, очевидці виявили у воді човен з малюком в рятувальному жилеті. Саму дівчину не знайшли.

Ная Рівера в серіалі "Хор" Spletnik.ru

За словами шерифа округу Вентура, Рівера імовірно потонула під час купання. Зараз тривають пошуки тіла загиблої. Машина Наї була знайдена неподалік, в ній виявлено її особисті речі.

Ная Рівера стала відома завдяки серіалу "Хор" або "Лузери", в якому вона зіграла чирлідершу Сантану Лопес. Спочатку її персонаж був далеко не центральним, але з часом героїня стала однією з ключових в серіалі. Також вона відома своїми ролями у стрічках "Дім", "Крок вперед", "Божевільні сімейки", "Підступні покоївки" та інших.

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