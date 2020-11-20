32-річна сестра Ольги Бузової перенесла інсульт: в якому вона зараз стані

Сестра популярної російської телеведучої та співачки Ольги Бузової 32-річна Анна перенесла інсульт.

Вона довго не виходила на зв'язок і вперше на своїй сторінці в Instagram поділилася подробицями.

Як розповіла Анна, все сталося понад тиждень тому. Її хлопець відвіз в найближчу клініку до невролога.

На даний момент вона вже може розмовляти і навіть читати вголос скоромовки.

"Для мене це був чомусь найбільший страх – не зуміти сказати коханому, що люблю. Мене навіть не сильно налякало асиметричне обличчя і відсутність чутливості в правій руці і нозі... Але мені так важливо було сказати рідному, щоб він мене не залишав ні на секунду, не відпускав мою руку, і що я його сильно-сильно люблю!", – написала Бузова-молодша.

За її словами, це дуже страшний стан, коли все розумієш, намагаєшся сказати, але не можеш.

Анна Бузова перенесла інсульт ГлобалМСК.ру

"Мичішь і ревеш від безвиході... Потім мені терміново хотілося поговорити з матусею, татусем, сестричкою і повідомити, що люблю їх більше за всіх на світі! На жаль, це були незв'язні звуки, і навряд чи нагадували визнання в любові... Мораль цієї байки така – не скупіться на слова любові. Фіг його знає, як життя складеться, я ось теж не планувала з інсультом злягти на пару трійку тижнів", – зазначила сестра телеведучої.

Анна додала, що зараз вона знаходиться на реабілітації і мріє скоріше повернутися в свій звичний ритм життя.

"Але розумію, що поки рано, треба повністю відновитися і, нарешті, полюбити себе і перестати нервувати через дрібниці. А в порівнянні з тим, що зі мною було в четвер і п'ятницю – мені абсолютно все здається дрібницею, чесне слово! Колосальна підтримка рідних і близьких – це взагалі безцінне", – сказала Бузова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Бузова погодилася записати спільний трек з українським гуртом MOZGI.