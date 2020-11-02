30-річного актора Едді Хассела застрелили: подробиці події

Софія Ковнір Люди 09:33, 2.11.2020 Оновлено: 10:01, 2.11.2020

30-річного американського актора й зірку телесеріалу "Поверхність" Едді Хассела вбили в штаті Техас.

Хлопця застрелили злочинці під час викрадення його автомобіля, пише USA Today.

Як стало відомо, на місце події відразу ж прибули поліцейські. Вони побачили, що у Хассела вогнепальне поранення і він стікає кров'ю.

30-річного американського актора Едді Хассела вбили
Lenta.ru

Актора доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати – вони констатували смерть Едді.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Поліцейські розшукують вбивць, а машину загиблого актора вдалося знайти.

Нагадаємо, Едді Хассел народився 16 липня в Корсікані. Він знімався в багатьох картинах, таких як "Джобс: Імперія спокуси", "О, Люсі!", "2012", "Дітки в порядку", "Поверхність", "Саутленд", "Підступні покоївки", "Кістки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 91-му році життя помер Шон Коннері – знаменитий шотландський актор, перший виконавець ролі Джеймса Бонда.

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