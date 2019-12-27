30 мільйонів за чотири колеса: як виглядає розкішна машина Стаса Михайлова

Російський співак Стас Михайлов пересувається на шикарному автомобілі британського виробництва Rolls-Royce Ghost, вартістю близько 30 млн рублів.
Так, фотографія машини артиста з'явилася в мережі після того, як Telegram-канал Mash повідомив, що співак не оплачує штрафи за перевищення швидкості на своєму розкішному автомобілі.
Стас Михайлов
Instagram @stas_mihailoff
Повідомляється, що штрафи Михайлова вже складають близько 12 тисяч рублів, через що пристави наклали заборону на реєстраційні дії з автомобілем.
Втім, у своєму Instagram співак поспішив прокоментувати новину про штрафи:
"Факт несплати був встановлений, сталося це з вини недобросовісних водіїв, з якими я пересуваюся (сам я вкрай рідко їжджу за кермом), які і відстежували повідомлення про штрафи і приховали факт несплати деяких з них. Але все вже оплачено! Пресу прошу не хвилюватися, проблема вирішена".
Rolls-Royce Ghost Стаса Михайлова
Mash
Rolls-Royce Ghost Стаса Михайлова
Vesti.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кілька років тому артист Стас Михайлов кричав матом на Володимира Зеленського та акторів студії "Квартал 95", поки в ситуацію не втрутився Потап. Про цей випадок згадав "В гостях у Дмитрия Гордона" шоумен Євген Кошовий.
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