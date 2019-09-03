3 сентября Шуфутинського: автор пісні розкрив її зміст

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв, який створив легендарний хіт Михайла Шуфутинського "3 сентября", розкрив секрет створення пісні.

Так, він зізнався, що за всім відомою датою "нічого не криється", а цей рядок зі словами "третье сентября" добре підійшов до музики композитора Ігоря Крутого. Про це Ніколаєв повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ігор Ніколаєв Фото з Instagram

"Мені, як автору тексту пісні "Третье сентября", звісно, лестить велика кількість постів, мемів, хайпу і всіляких варіацій на тему. Але, мушу зізнатися, за цією датою нічого не криється, просто рядок ідеально ліг на мелодію мого друга Ігоря Крутого, а потім пісня обросла сюжетом, драмою і з'явилося навіть друге вересня, де "було все у нас серйозно". Так народжуються пісні, ті, які надовго", – написав Ніколаєв.

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября":

Раніше OBOZREVATEL зібрав добірку з найсмішніших мемів і картинок про пісню Михайла Шуфутинського "3 сентября".

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