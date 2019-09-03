Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 10:40
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

3 сентября Шуфутинського: автор пісні розкрив її зміст

1.3т Читати матеріал російською

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв, який створив легендарний хіт Михайла Шуфутинського "3 сентября", розкрив секрет створення пісні.

Так, він зізнався, що за всім відомою датою "нічого не криється", а цей рядок зі словами "третье сентября" добре підійшов до музики композитора Ігоря Крутого. Про це Ніколаєв повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

Фото з Instagram

Новини
"Вже кінець ..." У день народження Скрябіна згадали його пророчу пісню

"Мені, як автору тексту пісні "Третье сентября", звісно, лестить велика кількість постів, мемів, хайпу і всіляких варіацій на тему. Але, мушу зізнатися, за цією датою нічого не криється, просто рядок ідеально ліг на мелодію мого друга Ігоря Крутого, а потім пісня обросла сюжетом, драмою і з'явилося навіть друге вересня, де "було все у нас серйозно". Так народжуються пісні, ті, які надовго", – написав Ніколаєв.

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября":

Раніше OBOZREVATEL зібрав добірку з найсмішніших мемів і картинок про пісню Михайла Шуфутинського "3 сентября".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Ігор Ніколаєв Михайло Шуфутинський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...