29 років від дня смерті Цоя: як виглядає дорослий син легенди

15 серпня виповнюється 29 років від дня смерті легендарного музиканта Віктора Цоя, який загинув в автокатастрофі.

Його синові Олександру на сьогоднішній день 34 роки. OBOZREVATEL зібрав для читачів фотографії змужнілого спадкоємця легенди.

Віктор Цой живе у пам'яті у багатьох поколінь фанатів його творчості і до цього дня. Щорічно в багатьох містах влаштовують концерти на його честь. А про людину, в якій тече кров музиканта, шанувальники знають мало.

Віктор Цой, Маріанна і маленький Олександр - архів instagram / group_kino_official

Олександр – єдиний син Віктора і його дружини Маріанни. Після смерті легендарного музиканта, колишня дружина відсудила авторські права у гурту "Кіно" і оформила їх на дитину, яка на той час уже відправилася вчитися в Москву.

Олександр з матір'ю

Олександр дає інтерв'ю

Пізніше син музиканта взяв псевдонім "Молчанов" і пішов по стопах батька. На сьогоднішній день спадкоємець Цоя володіє власним клубом і пише пісні, а в променях слави близького родича купатися не збирається. На всі питання він відповідає, що занадто мало знав батька.

Відомо, що він одружився в 2010 році на Олені Осокіній. У пари народилася дитина. Давати коментарі пресі Олександр відмовляється.

Цой селфі instagram /sashatso.y

Олександр Цой з гітарою instagram /sashatso.y

Олександр Цой - селфі instagram /sashatso.y

Олександр Цой instagram /sashatso.y

Олександр Цой в студії соц мережі

Олександр Цой соц мережі

Олександр Цой на зйомках соц мережі

Олександр соц мережі

Пісня гурту Олександра "Ронін"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня також народилися українська гімнастка Лілія Подкопаєва, актор Бен Аффлек, актриса Дженніфер Лоуренс, співачка Нюша і репер Тіматі.

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