29-річний співак Ед Ширан вперше став батьком

Знаменитий британський співак Ед Ширан і його кохана Черрі Сіборн вперше стали батьками. Так, у пари народилася донька.

Такою радісною новиною 29-річний Ширан поділився на особистій сторінці в Instagram. Артист опублікував миле фото дитячих носків й зізнався, що вони з дружиною стали батьками ще тиждень тому, однак зважилися розповісти про це тільки зараз.

"Минулого тижня Черрі народила нашу красиву і здорову доньку – Лайру Антарктиду Сіборн Ширан. Ми в захваті від неї. І мама, і дитина почуваються чудово. Ми на сьомому небі від щастя", – заявив співак.

Ед Ширан вперше став батьком (Instagram Еда Ширана)

Ширан також додав: він сподівається, що фанати будуть поважати його особисте життя і не лізти в нього найближчим часом.

Нагадаємо: Ед Ширан та його подруга дитинства й колишня однокласниця Черрі Сіборн побралися в січні 2018 року, а в лютому 2019 року – одружилися.

Ед Ширан і Черрі Сіборн. cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка російського шоу "Дом-2" Степан Меньщиков вперше став батьком. У чоловіка народилася донька.