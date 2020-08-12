29-річний співак Ед Ширан вперше стане батьком

29-річний британський співак Ед Ширан і його 28-річна дружина Черрі Сіборн вперше стануть батьками.

Про це повідомляє The Sun. Як розповіло джерело виданню, малюк має з'явитися на світ вже цього літа.

Майбутні батьки під час пандемії коронавірусу рідко з'являються на публіці. Більшу частину самоізоляції вони провели в своєму будинку, який знаходиться в Саффолку (Великобританія). За словами інсайдера, пара завершує останні приготування щодо облаштування простору для малюка.

Ед Ширан і Черрі Сіборн готуються до появи малюка tovarysh.life

"Ед і Черрі на сьомому небі від щастя. Вони дуже схвильовані, але поводяться стримано. Ізоляція зіграла їм на руку в тому сенсі, що вони залишалися непоміченими. Це дійсно щасливий час. Їх сім'ї за них раді, вони чекають зустрічі з новим родичем", – додав інсайдер.

Відзначимо, Ед Ширан і його подруга дитинства та колишня однокласниця Черрі Сіборн заручилися в січні 2018 року, а в лютому 2019 року – одружилися.

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