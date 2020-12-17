29-річна 'мексиканська Кім Кардаш'ян' померла після невдалої операції на сідницях

7 грудня американська модель Джозелін Кано, відома за прізвиськом "мексиканська Кім Кардаш'ян", померла у віці 29 років після невдалої операції з підтяжки сідниць. Відомо, що процедура проходила у Колумбії.

Відзначається, що Кано також була дизайнером одягу і дуже впливовою персоною. Про це повідомляє видання The Sun.

Сім'я моделі ще не зробила офіційну заяву про трагедію, але відповідно до джерела, панахида відбулася цього тижня.

Також відомо, що операція у Колумбії проходила у Кано вже вдруге – їй зробили бразильську підтяжку сідниць.

Відзначимо, раніше лікарі стверджували, що можуть виникнути ускладнення під час операції. Так, вони з'являються, коли жир випадково потрапляє у вену пацієнта, а потім у кровотік, утворюючи згустки.

Дівчина вперше почала працювати моделлю у віці 17 років для місцевих журналів.

У 2014 році вона отримала популярність, з'явившись на обкладинці журналу Lowrider.

У 2015 році була представлена в журналі Hot Bike motorcycle magazine.

У 2016 році Кано з'явилася на сайті Sports Illustrated як одна з найпрекрасніших дам того часу.

Через її популярність у соціальних мережах деякі іспаномовні ЗМІ прозвали Кано "мексиканською Кім Кардаш'ян"

У 2018 році модель запустила свою власну лінію купальників.

За останні роки вона вважається однією з найбільш знаменитих і дорогих моделей.

Про особисте життя Кано інформації практично немає. Офіційно вона незаміжня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла відома модель Крістін Кілер, що потрапила у гучний скандал з Кремлем.