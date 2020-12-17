29-річна "мексиканська Кім Кардаш'ян" померла після невдалої операції на сідницях
7 грудня американська модель Джозелін Кано, відома за прізвиськом "мексиканська Кім Кардаш'ян", померла у віці 29 років після невдалої операції з підтяжки сідниць. Відомо, що процедура проходила у Колумбії.
Відзначається, що Кано також була дизайнером одягу і дуже впливовою персоною. Про це повідомляє видання The Sun.
Сім'я моделі ще не зробила офіційну заяву про трагедію, але відповідно до джерела, панахида відбулася цього тижня.
Також відомо, що операція у Колумбії проходила у Кано вже вдруге – їй зробили бразильську підтяжку сідниць.
Відзначимо, раніше лікарі стверджували, що можуть виникнути ускладнення під час операції. Так, вони з'являються, коли жир випадково потрапляє у вену пацієнта, а потім у кровотік, утворюючи згустки.Що ще відомо про Джозелін Кано
Дівчина вперше почала працювати моделлю у віці 17 років для місцевих журналів.
У 2014 році вона отримала популярність, з'явившись на обкладинці журналу Lowrider.
У 2015 році була представлена в журналі Hot Bike motorcycle magazine.
У 2016 році Кано з'явилася на сайті Sports Illustrated як одна з найпрекрасніших дам того часу.
Через її популярність у соціальних мережах деякі іспаномовні ЗМІ прозвали Кано "мексиканською Кім Кардаш'ян"
У 2018 році модель запустила свою власну лінію купальників.
За останні роки вона вважається однією з найбільш знаменитих і дорогих моделей.
Про особисте життя Кано інформації практично немає. Офіційно вона незаміжня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла відома модель Крістін Кілер, що потрапила у гучний скандал з Кремлем.