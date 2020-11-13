28-річний шоумен Філіп Левшин помер в реанімації: чим він встиг прославитися

Молодий український співак, композитор і блогер Філіп Левшин помер в Києві в реанімації – у 28-річного хлопця зупинилося серце.

Левшин останні чотири роки боровся з важкою формою панкреатиту – йому провели серію операцій. В результаті його серце не витримало – він помер 12 листопада. Про те, чим був відомий Філіп Левшин – читайте в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Філіп Левшин народився в Києві 8 жовтня 1992 року. Хлопець з дитинства хотів бути артистом. Він намагався реалізувати себе в якості актора, ведучого, співака, а також автора пісень.

Як Левшин обматюкав на сцені суддів шоу "Х-фактор"

Вперше на українському телебаченні Філіп Левшин з'явився на початку 2011 року. Він прийшов на шоу "Х-фактор" і став одним з найскандальніших учасників телекастингів другого сезону. Так, артист виконав на сцені пісню групи Quest Pistols під фонограму з записаним бек-вокалом.

Судді негативно оцінили його виступ і не пропустили його в наступний тур. Вони розкритикували його вокал, що розлютило Левшина і він, йдучи зі сцени, обматюкав кожного представника журі фразою "F * ck you!".

Філіп Левшин на ТБ

Після скандалу на "Х-факторі" справи Левшина в шоубіз пішли вгору, і він почав співпрацювати зі знаменитим українським продюсером Юрієм Фальосою, який допоміг йому випустити кілька кліпів. Популярністю серед них користувалися: "Я більше не можу", "Ностальгія" і "Лечу на море". Багато з кліпів потрапили на СНД-платформу ELLO.

Після цього Левшина почали запрошувати на різні ток-шоу, зокрема він був учасником проекту "Чоловіче-жіноче" на російському "Первом канале".

Також молодий артист брав участь у проекті "Моду народу" на українському каналі ТЕТ, і був героєм романтичного реаліті "Серця трьох" на Новому каналі, де спробував побудувати відносини з дівчиною на ім'я Наталя.

У січні 2016 року прийняв участь в предкастингу на конкурс Євробачення, при цьому слив заборонене відео в інтернет. Там він бігав по павільйону з мишачими вухами, і стверджував, що записав хіт, який навіть сподобався продюсеру Тейлор Свіфт. Однак, Філіп перестарався як з іміджем, так і з постійною зміною тексту, і в підсумку текст він багаторазово забував під час виступу.

У 2019 Левшин змінив псевдонім на "Його Високість Філіп", під яким випустив скандальний кліп "Принц шоу-бізу" і заявив, що погодив дане зміна з Кіркоровим, який навіть придбав у нього кілька треків.

На своїй сторінці в Instagram Левшин вказав, що є автором пісень таких російських виконавців, як Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, МакSим, Митя Фомін та інші.

Хвороба Філіпа Левшина

У квітні 2016 року Левшин потрапив в реанімацію зі смертельним діагнозом – панкреонекроз підшлункової залози з відмовою життєво важливих органів. Він переніс близько 20 операцій і втратив 20 кг ваги, кілька днів він провів у комі. Тоді гроші на лікування музиканта збирали всією Україною.

Уже через рік хвороба відступила, і співак продовжив випускати кліпи, основною ідеєю яких називав показати, як потрібно цінувати життя.

У 2020 році настав рецидив хвороби, Левшин переніс кілька операцій і помер в реанімації від зупинки серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в віці 30 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер український режисер Діма Маніфест. На його смерть відреагувало багато українських артистів.