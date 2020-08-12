28-річна зірка серіалу "Кухня" вдруге вагітна

Російська акторка, зірка серіалів "Кухня" та "Готель Елеон" Валерія Федорович вдруге стане мамою.

Про це 28-річна знаменитість заявила у свій день народження, 12 серпня, на сторінці в Instagram. Поки зірка не розкрила стать майбутньої дитини (фото дивіться нижче).

"Сьогодні мені 28. І я чекаю другу дитину. І тільки одне питання: як це – любити двох? Два серця треба? Або одне стає більше? На честь свого дня народження хочу побажати вам любити своє життя. Саме своє", – поділилася Федорович.

Валерія Федорович вдруге вагітна Instagram @lerafedorovi.ch

Відзначимо, раніше зірка перебувала в шлюбі з колегою Максимом Онищенком. Проте сімейне життя пари не склалося. Зараз Федорович виховує дворічного сина Германа. Про батька своїх дітей акторка нічого не розповідає.

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