27-річний репер Murda Killa помер в Москві

Московський репер Максим Решетніков, відомий під псевдонімом Murda Killa, помер у віці 27 років.

Про це повідомили представники артиста на його сторінці у "ВКонтакте". Причина смерті Решетнікова не розкривається.

Про смерть репера також написав на особистій сторінці в Twitter блогер Саша Конь, який і знайшов тіло артиста в його квартирі.

"Сьогодні не стало мого дорогого друга Макса. Він не виходив на зв'язок два дні, і кілька годин тому ми з Родіоном поїхали зламувати його квартиру, загалом здогадуючись, що нас очікує", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США в чиказькому аеропорту помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Хіггінс). Йому був 21 рік.