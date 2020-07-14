27-річний репер Murda Killa помер в Москві
Московський репер Максим Решетніков, відомий під псевдонімом Murda Killa, помер у віці 27 років.
Про це повідомили представники артиста на його сторінці у "ВКонтакте". Причина смерті Решетнікова не розкривається.
Про смерть репера також написав на особистій сторінці в Twitter блогер Саша Конь, який і знайшов тіло артиста в його квартирі.
"Сьогодні не стало мого дорогого друга Макса. Він не виходив на зв'язок два дні, і кілька годин тому ми з Родіоном поїхали зламувати його квартиру, загалом здогадуючись, що нас очікує", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США в чиказькому аеропорту помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Хіггінс). Йому був 21 рік.
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