27-річна Аріана Гранде виходить заміж: співачка показала розкішну обручку

27-річна американська співачка Аріана Гранде виходить заміж. Артистка заручилася з агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом.

Про це Гранде повідомила на особистій сторінці в Instagram, показавши серію фото в обіймах 25-річного коханого, а також розкішну каблучку з діамантом та перлиною. Зазначимо, що чоловік зробив пропозицію коханій після року стосунків (щоб переглянути всі знімки, доскрольте новину до кінця).

"Назавжди і довше", – лаконічно підписала публікацію Гранде.

Аріана Гранде з нареченим Далтоном Гомесом Instagram Аріани Гранде

Аріана Гранде показала обручку Instagram Аріани Гранде

Варто додати, що із заручинами знамениту доньку публічно привітала мама Джоан Гранде, опублікувавши повідомлення в Twitter. Вона зізналася, що рада вітати Далтона Гомеса в сім'ї.

Аріана Гранде виходить заміж Instagram Аріани Гранде

Twitter-акаунт Джоан Гранде

Нагадаємо, Аріана Гранде вже була заручена з коміком та продюсером Пітером Девідсоном. Однак роман зірок так і не завершився весіллям. Від шлюбу вони відмовилися в жовтні 2018 року й розірвали стосунки.

Що відомо про роман Аріани Гранде з Далтоном Гомесом

Аріана Гранде почала зустрічатися з молодшим агентом з елітної нерухомості компанії Aaron Kirman Group Далтоном Гомесом на початку 2020 року. У березні пару сфотографували папараці. На кадрах, які розлетілися мережою, закохані цілувалися.

Аріана Гранде з нареченим Далтоном Гомесом Instagram Аріани Гранде

Аріана та Далтон намагалася тримати свої стосунки якомога далі від преси та публіки. Однак після викриття роману співачка неодноразово публікувала спільні фото з Далтоном Гомесом у соцмережах.

Аріана Гранде з нареченим Далтоном Гомесом Instagram Аріани Гранде

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Аріана Гранде встановила в соцмережі Instagram новий рекорд. Артистка стала першою жінкою, яка набрала 200 млн підписників.