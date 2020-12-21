27-річна Аріана Гранде виходить заміж: співачка показала розкішну обручку

Юля Ухіна Люди 10:04, 21.12.2020 Оновлено: 10:09, 21.12.2020

27-річна американська співачка Аріана Гранде виходить заміж. Артистка заручилася з агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом.

Про це Гранде повідомила на особистій сторінці в Instagram, показавши серію фото в обіймах 25-річного коханого, а також розкішну каблучку з діамантом та перлиною. Зазначимо, що чоловік зробив пропозицію коханій після року стосунків (щоб переглянути всі знімки, доскрольте новину до кінця).

"Назавжди і довше", – лаконічно підписала публікацію Гранде.

Аріана Гранде з нареченим Далтоном Гомесом
Instagram Аріани Гранде
Аріана Гранде показала обручку
Instagram Аріани Гранде

Варто додати, що із заручинами знамениту доньку публічно привітала мама Джоан Гранде, опублікувавши повідомлення в Twitter. Вона зізналася, що рада вітати Далтона Гомеса в сім'ї.

Аріана Гранде виходить заміж
Instagram Аріани Гранде
Twitter-акаунт Джоан Гранде

Нагадаємо, Аріана Гранде вже була заручена з коміком та продюсером Пітером Девідсоном. Однак роман зірок так і не завершився весіллям. Від шлюбу вони відмовилися в жовтні 2018 року й розірвали стосунки.

Що відомо про роман Аріани Гранде з Далтоном Гомесом

Аріана Гранде почала зустрічатися з молодшим агентом з елітної нерухомості компанії Aaron Kirman Group Далтоном Гомесом на початку 2020 року. У березні пару сфотографували папараці. На кадрах, які розлетілися мережою, закохані цілувалися.

Аріана Гранде з нареченим Далтоном Гомесом
Instagram Аріани Гранде

Аріана та Далтон намагалася тримати свої стосунки якомога далі від преси та публіки. Однак після викриття роману співачка неодноразово публікувала спільні фото з Далтоном Гомесом у соцмережах.

Аріана Гранде з нареченим Далтоном Гомесом
Instagram Аріани Гранде

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Аріана Гранде встановила в соцмережі Instagram новий рекорд. Артистка стала першою жінкою, яка набрала 200 млн підписників.

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