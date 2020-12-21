27-річна Аріана Гранде виходить заміж: співачка показала розкішну обручку

27-річна американська співачка Аріана Гранде виходить заміж. Артистка заручилася з агентом з елітної нерухомості Далтоном Гомесом.

Про це Гранде повідомила на особистій сторінці в Instagram, показавши серію фото в обіймах 25-річного коханого, а також розкішну каблучку з діамантом та перлиною. Зазначимо, що чоловік зробив пропозицію коханій після року стосунків (щоб переглянути всі знімки, доскрольте новину до кінця).

"Назавжди і довше", – лаконічно підписала публікацію Гранде.

Варто додати, що із заручинами знамениту доньку публічно привітала мама Джоан Гранде, опублікувавши повідомлення в Twitter. Вона зізналася, що рада вітати Далтона Гомеса в сім'ї.

Нагадаємо, Аріана Гранде вже була заручена з коміком та продюсером Пітером Девідсоном. Однак роман зірок так і не завершився весіллям. Від шлюбу вони відмовилися в жовтні 2018 року й розірвали стосунки.

Аріана Гранде почала зустрічатися з молодшим агентом з елітної нерухомості компанії Aaron Kirman Group Далтоном Гомесом на початку 2020 року. У березні пару сфотографували папараці. На кадрах, які розлетілися мережою, закохані цілувалися.

Аріана та Далтон намагалася тримати свої стосунки якомога далі від преси та публіки. Однак після викриття роману співачка неодноразово публікувала спільні фото з Далтоном Гомесом у соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Аріана Гранде встановила в соцмережі Instagram новий рекорд. Артистка стала першою жінкою, яка набрала 200 млн підписників.