Американська реперка Чінна Роджерс померла у віці 25 років. ЗМІ називають імовірною причиною смерті передозування наркотиками.

Артистка раніше боролася з опіоїдною залежністю. Про це повідомляє The Sun.

Чінна Роджерс instagram.com/chizzyano

Роджерс почала працювати моделлю в 14 років, а рік по тому познайомилася з продюсером Стівеном Родрігесом, засновником хіп-хоп-об'єднання A$AP Mob, який вмовив її зайнятися музикою.

Артистка випустила кілька синглів в 2013-му і 2014 році, її першим хітом став трек Selfie. Дебютний альбом Роджерс, Ninety, вийшов в 2016-м. Її останній, четвертій альбом став реліз під назвою "In case i die first", він був випущений в грудні 2019 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США в чиказькому аеропорту помер відомий американський репер Juice Wrld.

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