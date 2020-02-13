240-кілограмовий син художника Сафронова загримів до лікарні: що трапилося

Син російського художника Нікаса Сафронова Лука Затравкін, який нещодавно застряг в унітазі літака, впав зі сходів під час відпочинку в Танзанії.

Про неприємний інцидент розповів сам Лука, опублікувавши фото і відео на своїй сторінці в Instagram.

лука Затравкін Instagram @lukasafronovofficial

На фотографії в соцмережі хлопець лежить на лікарняному ліжку, а біля нього стоїть лікар.

"Чергова пригода з райського острова. Не все добре в раю. Я впав зі сходів. Щойно мене оглянув лікар, але сказав, що поки рентген робити не потрібно. Тому що рентген на іншому острові. Дав мені крем поки що на ніч і сказав робити уколи. Надія є, незважаючи на те, що хруст був сильний, що це не перелом, а розтягнення. У будь-якому випадку я витримаю це випробування", – поділився з шанувальниками Затравкін.

У коментарях користувачі почали коментувати інцидент:

Нагадаємо, після того, як Лука застряг в унітазі літака, а ролик злив у мережу один з пасажирів, хлопець тяжко захворів. Як повідомляв СтарХит, у Затравкіна впав імунітет через цькування в мережі.

За порадою лікаря Лука відправився до теплої країни, щоб поправити здоров'я. Хлопець вибрав африканський Занзібар, де з ним стався черговий інцидент – сонячний опік.

лука Затравкін Instagram @lukasafronovofficial

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, хто такий Лука Затравкін і як він виглядав до і після набору зайвих кілограмів.

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