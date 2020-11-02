24-річна зірка "Орел і Решка" Клава Кока потрапила в ДТП в Криму. Відео

Російська співачка, блогерка та ексведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Клава Кока потрапила в ДТП в анексованому Криму. Інцидент трапився в Ялті.

Артистка заявила, що у неї підозрюють струс мозку. Про це вона повідомила в Stories на особистій сторінці в Instagarm (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Болить голова і шия. Намагалися встигнути з аеропорту на захід в Ялту. Загалом ось така ось веселуха", – поділилася співачка.

Блогерка зазначила, що ця аварія стала першою в її житті, і закликала підписників не поспішати на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху.

Відзначимо, Клава Кока є артисткою російського лейбла Black Star протягом чотирьох років, проте популярність прийшла до неї тільки у 2019-2020 роках. Співачка випустила кілька хітів, які займають перші рядки чартів. Також вона разом з українським ведучим Колею Сергою вела шоу "Орел і Решка. Морський сезон". Через кілька випусків її замінили іншою зіркою – Марією Гамаюн. У той же час Клава Кока стала ведучою проєкту "Орел і Решка: по морях з Клавою Кокою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Антон Зайцев показав, як живуть наркоторговці в одному з найбільш злочинних штатів Мексики – Чиваві.