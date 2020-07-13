У Лондоні раптово померла британська танцівниця і блогерка Ніколь Теа, яка здобула популярність завдяки своїм роликам про вагітність. На час смерті їй виповнилося 24 роки, дівчина була на останньому місяці вагітності.

Трагічну новину повідомила матір знаменитості на її особистій сторінці в Instagram. Вона розповіла, що разом з Ніколь загинув її ненароджений син, якого вона хотіла назвати Рейн.

Зірка пішла з життя в суботу, 11 липня, проте відомо про це стало через добу. Причини смерті її рідні не називають.

24-річна британська блогерка раптово померла разом зі своєю дитиною Instagram Ніколь Теа

"З болем в серці я повинна повідомити вам, що Ніколь і її син, якого вона і її партнер Бога назвали Рейн, померли в суботу вранці", – написала мати блогерша.

Відзначимо, за сторінкою Ніколь Теа в Instagram стежили понад 160 тисяч користувачів. Вона ділилася з фоловерами запальними танцювальними роликами і розповідала про вагітність. На її особистий YouTube-канал підписалося майже близько 100 тисяч чоловік.

24-річна британська блогерка раптово померла разом зі своєю дитиною Instagram Ніколь Теа

Мама Ніколь розповіла в дописі, що її дочка запланувала кілька нових роликів на YouTube. Її партнер, вуличний танцюрист Глобал Бога дозволив опублікувати ролики після смерті своєї обраниці.

24-річна британська блогерка раптово померла разом зі своєю дитиною Instagram Ніколь Теа

24-річна британська блогерка раптово померла разом зі своєю дитиною Instagram Ніколь Теа

24-річна британська блогерка раптово померла разом зі своєю дитиною Instagram Ніколь Теа

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