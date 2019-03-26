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23-річна модель-копія Кардаш'ян підкорила соцмережу ''ідеальними грудьми''

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Британська супермодель Демі Роуз, названа західними ЗМІ "копією" американської супермоделі Кім Кардаш'ян, захопила своїх фоловерів у соцмережі сексуальним фото в купальнику.

На особистій сторінці в Instagram зірка глянців опублікувала фото з ізраїльського пляжу. Судячи з усього, там модель проводить свою чергову відпустку.

"Я турист", - написала під знімком 23-річна Роуз.

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Менш ніж за добу знімок моделі зібрав понад 400 тис. лайків. Фоловери Роуз захопилися її тілом, грудьми, обличчям - зовнішність дівчини назвали "ідеальною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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Особи
Кім Кардаш'янДемі Роуз
Теги
Instagramмодель
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