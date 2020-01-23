22 роки "Брату": кого з зірок легендарного фільму більше немає

22 роки тому вийшов на екрани російський бойовик Олексія Балабанова "Брат". Це історія простого хлопця Данила Багрова, якого несправедливість і повсюдне свавілля змусили взяти в руки зброю.

Кого з зірок, що зіграли головні ролі в кримінальній драмі, вже немає в цьому світі, – згадує OBOZREVATEL.

Сергій Бодров

кадр фільму "Брат"

Головну роль у кримінальній драмі "Брат" зіграв актор Сергій Бодров-молодший. Після виходу "Брата" 25-річний Бодров відразу став культовою фігурою, його стали називати героєм покоління. Він зіграв також в картинах "Стрінгер", "Схід-Захід", "Брат-2", "Війна". У 2001 році Бодров став ведучим програми "Останній герой", а також зняв свій перший фільм "Сестри".

Як відомо, актор трагічно загинув у вересні 2002 року разом з членами знімальної групи фільму "Зв'язковий" в Кармадонській ущелині під час сходу льодовика.

Олексій Балабанов

"Російська газета"

Фільм "Брат" приніс всеросійську популярність режисеру Олексію Балабанову. Фільм став однією з культових російських кінокартин 90-х. Через неприязнь, яку відчуває до іноземців головний герой "Брата", Балабанова звинувачували в націоналізмі і ксенофобії. У 2000 році Балабанов зняв "Брат 2", потім пішли "Жмурки", "Мені не боляче", "Вантаж 200", "Кочегар", "Я теж хочу".

Сергій Бодров і Олексій Балабанов кадр фільму "Брат"

Балабанов був близьким другом Сергія Бодрова. У той день, коли групу Бодрова накрила снігова лавина, Балабанов повинен мав бути присутнім на зйомках, але в останній момент щось завадило йому поїхати. Балабанов вважав, що загинув разом з групою Бодрова. Режисер помер від гострої серцевої недостатності у віці 54 років, 18 травня 2013 року, працюючи над черговим сценарієм.

Ігор Шибанов

кадр фільму "Брат"

Ігор Шибанов зіграв в стрічці "Брат" працівника міліції Миколу. Він був також відомий за ролями в серіалах "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Опера. Хроніки вбивчого відділу" і "Таємниці слідства". Ігор Шибанов помер 20 вересня 2019 року: серце актора зупинилося у віці 75 років.

Андрій Краско

кадр фільму "Брат"

Андрій Краско зіграв у кримінальній драмі "Брат" невелику, але помітну роль господаря квартири, у якій Данило Багров і його знайомий бандит сидять у засідці. Найбільше Краско став відомим за фільмом "72 метри" (2004).

Після цього, за три з невеликим роки, він знявся майже в такій самій кількості фільмів, як за два десятки років попередньої кар'єри. Краско намагався все встигнути, іноді брав по два-три проекти одразу.

фото: uznayvse.ru

Андрій Краско помер 4 липня 2006 року, на 49-му році життя, від серцевої недостатності, на зйомках фільму "Ліквідація" в Овідіополі Одеської області.

Віталій Матвєєв

кадр фільму "Брат"

Радянський і російський актор Віталій Матвєєв молодому поколінню найбільше відомий як дід з рушницею у фільмі "Брат". Проте він знімався в кіно з 1953 року. Зіграв у близько 60-ти фільмах. Віталій Матвєєв помер в Санкт-Петербурзі 2 жовтня 2010 року.

Олексій Полуян

кадр фільму "Брат"

Олексій Полуян у фільмі "Брат" зіграв бандита на прізвисько "Крот". Актор відомий за фільмами "Пацани", "Комедія суворого режиму", "Караул" і "Вантаж 200". Його голосом говорять герої кримінальних драм "Брат", "Брат 2", "На ім'я Барон" і "Бандитський Петербург".

кадр фільму "Вантаж 200"

Актора згубила пристрасть до алкоголю і "букет" важких хвороб, що слідував за ним і обірвав його життя в 44 роки. Олексій Полуян помер 8 січня 2010 року в місті Лодєйне Поле Ленінградської області Росії.

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