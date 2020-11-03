22-річний онук Пугачової освідчився своїй коханій

Юля Ухіна Люди 15:59, 3.11.2020

Онук російської співачки Алли Пугачової та син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров зробив пропозицію руки та серця своїй коханій – Марії.

Радісною новиною поділилася сама дівчина на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на якому продемонструвала обручку.

Онук Пугачової освідчився своїй дівчині
Instagram Yourmaria
Дені Байсаров зустрічається з Марією вже кілька років
Instagram Yourmaria

Користувачі мережі стали вітати пару й бажати їм довгого та щасливого сімейного життя.

Дені Байсаров зустрічається зі студенткою МГІМО Марією вже кілька років. Молоді люди знайомі з юності. До речі, майбутня дружина сина Орбакайте чудово ладнає як з його мамою, так і зі знаменитою бабусею Аллою Пугачовою.

Дені Байсаров і Марія
Instagram Дені Байсарова
Кохана Дені Байсарова Марія
Instagram Yourmaria

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 49-річна Крістіна Орбакайте вразила мережу грайливим знімком в купальнику. Кадр був зроблений в Маямі, США, де зараз вона живе разом з донькою Клавдією і чоловіком бізнесменом Михайлом Земцовим.

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