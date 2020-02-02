22-річна мільярдерка блиснула пишними грудьми в мокрій сукні: гаряче фото

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася пишними грудьми.

У Instagram 22-річна дівчина опублікувала знімок в мокрій сукні, через яку просвічується її бюст.

Відзначимо, в мережі за нею стежить більше 160 мільйонів користувачів. Ймовірно тому, що брюнетка часто публікує пікантні знімки.

Кайлі Дженнер Instagram

Кайлі Дженнер Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

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