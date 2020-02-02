22-річна мільярдерка блиснула пишними грудьми в мокрій сукні: гаряче фото

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася пишними грудьми.
У Instagram 22-річна дівчина опублікувала знімок в мокрій сукні, через яку просвічується її бюст.
Відзначимо, в мережі за нею стежить більше 160 мільйонів користувачів. Ймовірно тому, що брюнетка часто публікує пікантні знімки.
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.
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