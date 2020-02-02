Головна Новини
2 лютого • оновлено в 05:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

22-річна мільярдерка блиснула пишними грудьми в мокрій сукні: гаряче фото

1.5т
Читати матеріал російською

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася пишними грудьми.

У Instagram 22-річна дівчина опублікувала знімок в мокрій сукні, через яку просвічується її бюст.

Відзначимо, в мережі за нею стежить більше 160 мільйонів користувачів. Ймовірно тому, що брюнетка часто публікує пікантні знімки.

Новини
Кайлі Дженнер оголила величезні груди в мережі: відверті знімки в ліжку
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Instagram

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Кирило Лютий
Особа
Кайлі Дженнер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги