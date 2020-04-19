22-річна дочка Якубовича показала сексуальні фото: як виглядає "руда бестія"

Єва Романова люди 04:46, 19.04.2020

Дочка легендарного російського телеведучого Леоніда Якубовича Варвара похвалилася сексуальними знімками в мережі.

Так, 22-річна дівчина позувала в ультракороткому тілесному платті, демонструючи довгі стрункі ноги. Фото розміщені на особистій сторінці Варвари в Instagram.

Леонід Якубович з донькою
instagram/dnevniki_znamenitostey

Варвара Якубович розповіла, що фотографувалася під час святкування свого 22-річчя 28 березня. Тоді ще в Росії не ввели карантин і масові заходи не були заборонені.

Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral

"28 березня ми встигли відсвяткувати мій день народження за добу до закриття всього і вся. І це був один з найкращих свят в моєму житті", – похвалилася дочка Якубовича.

Відзначимо, з нагоди свята дівчина також змінила імідж – вона пофарбувала своє темно-русяве довге волосся у вогняний рудий колір.

Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral
Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral
Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral
Варвара Якубович
instagram.com/umi_coral

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Варвара Якубович показала несподіване фото. На ньому вона позувала оголеною лежачи у ванній.

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