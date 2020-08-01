22-річна дочка Сергія Бодрова вийшла заміж: фото з весілля

Дочка зірки фільму "Брат" і "Брат2" Сергія Бодрова-молодшого 22-річна Ольга вийшла заміж за 30-річного актора Сергія Бистрова.

Весільну вечірку молодята провели на теплоході. Покататися на Москві-ріці пара запросила лише найближчих: родичів і колег по акторському цеху, пише "Рамблер".

На святі були присутні мама Ольги, Світлана Бодрова, актриса Поліна Агурєєва та інші. Невідомо, скільки пара зустрічалася, адже Бодрова не звикла ділитися з громадськістю подробицями свого приватного життя.

Молодята з батьками та друзями woman.rambler.ru

"Сергій – це останній чоловік, який був, і нікого більше в моєму житті не з'явилося ні подумки, ні фізично, ніяк", – зізналася дружина Сергія Бодрова-молодшого, бажаючи молодятам вічної любові.

Відзначимо, Бистров є актором Театру ім. В. Маяковського и "Самого Доброго театра". Ролі в нього не головні, але хлопець сподівається залишити свій слід у мистецтві.

Ольга Бодрова вийшла заміж woman.rambler.ru

Нагадаємо, коли Сергій Бодров-молодший загинув у Кармадонській ущелині, Олі було 4 роки, а її молодшому брату Олександру – тільки місяць. Дівчина встигла знятися у фільмах "Калашников" і "Карамора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бодрова вперше показалася на великому публічному заході – вона стала ведучою міжнародного кінофестивалю "Дзеркало".