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17 січня • оновлено в 08:33
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22-річна дочка Пригожина потрапила в аварію: відомі подробиці

3.5т
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Дочка російського продюсера Йосипа Пригожина Даная постраждала в ДТП.

Як передає ТВЦ, у задню частину автомобіля, в якому їхала 22-річна дівчина, врізалася інша машина.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Cosmopolitan

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Відомо, що Даная поспішала на роботу, і щоб не запізнитися, дочка Пригожина викликала таксі. Однак поїздка закінчилася неприємним інцидентом. Повідомляється, що дівчина сильно перенервувала.

"Зі мною все нормально, все в порядку. Бувають такі ситуації, звичайно. Вже на роботі. Дякую за переживання, все нормально", – цитує видання Данаю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що недавно в страшну аварію під Санкт-Петербургом потрапив син співачки Валерії Арсеній Шульгін. Його автомобіль "Ягуар" занесло, і він врізався у відбійник.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Йосип Пригожин
Місце
Росія
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