21-річний син співачки Валерії одружився: фото з весілля

Ольга Веркалець Люди 20:57, 28.08.2020

21-річний син співачки Валерії Арсеній Шульгін одружився зі своєю коханою Ліаною Волковою. Пара офіційно зареєструвала шлюб в одному з РАЦСів Москви (Росія).

Про це стало відомо з Instagram-акаунту дівчини, де вона поділилася знімком з величезним букетом квітів. Для офіційної частини Волкова вибрала білу сукню-піджак, а для святкування в ресторані вирішила зробити ніжний образ (фото дивіться нижче).

Наречена обрала стриманий образ для розпису в РАЦСі
Instagram Ліана Волкова

Прокоментувала весілля сина і його зоряна мама. Валерія показала свій святковий образ і розповіла, що для неї цей день є особливим.

Образ Валерії на весілля
Instagram Валерії

Про стосунки Арсенія з Ліаною стало відомо наприкінці 2019 року, коли пара потрапила в аварію. Пропозицію дівчині син співачки зробив у липні 2020 року.

Дивіться інші фото з весілля Арсенія та Ліани:

Образ нареченого Арсенія
Instagram Настя Фед
Образ нареченої Ліани
Instagram Настя Фед
Арсеній і Ліана одружилися
Instagram Настя Фед
Пара заручилася місяць тому
Instagram Настя Фед
Молодята з гостями на весіллі
Instagram Діма Маліков

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний український музикант, засновник груп "Нерви", Quest Pistols і "Гриби" Юрій Бардаш, який раніше відзначився скандальною заявою про "Л/ДНР", одружився вдруге.

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