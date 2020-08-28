21-річний син співачки Валерії одружився: фото з весілля

21-річний син співачки Валерії Арсеній Шульгін одружився зі своєю коханою Ліаною Волковою. Пара офіційно зареєструвала шлюб в одному з РАЦСів Москви (Росія).

Про це стало відомо з Instagram-акаунту дівчини, де вона поділилася знімком з величезним букетом квітів. Для офіційної частини Волкова вибрала білу сукню-піджак, а для святкування в ресторані вирішила зробити ніжний образ (фото дивіться нижче).

Наречена обрала стриманий образ для розпису в РАЦСі Instagram Ліана Волкова

Прокоментувала весілля сина і його зоряна мама. Валерія показала свій святковий образ і розповіла, що для неї цей день є особливим.

Образ Валерії на весілля Instagram Валерії

Про стосунки Арсенія з Ліаною стало відомо наприкінці 2019 року, коли пара потрапила в аварію. Пропозицію дівчині син співачки зробив у липні 2020 року.

Дивіться інші фото з весілля Арсенія та Ліани:

Образ нареченого Арсенія Instagram Настя Фед

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Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний український музикант, засновник груп "Нерви", Quest Pistols і "Гриби" Юрій Бардаш, який раніше відзначився скандальною заявою про "Л/ДНР", одружився вдруге.

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