20-річну зірку Disney заарештували через побиття бойфренда

Колишню зірку серіалу студії Disney "Життя Харлі" Ронні Хоук заарештували через те, що вона побила свого 21-річного коханого Майлса Феллона.

Поліція отримала повідомлення про домашнє насильство і затримала 20-річну актрису в її будинку в Лос-Анджелесі (США), повідомляє TMZ.

Коли правоохоронці прибули на місце події, то виявили на Феллоні сліди побоїв. Дівчина пояснила, що вони просто сперечалися. Наразі акторка вийшла на волю, адже за неї внесли заставу 100 тисяч доларів. Вона повинна з'явитися в суді 11 грудня 2020 року.

Ронні Хоук з коханим Майлсом Феллоном Glamour Fame

Відзначимо, Ронні Хоук також знялася в серіалах "Спадщина", "S. W. A. T.: Спецназ міста ангелів" і "На районі".

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