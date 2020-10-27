19-річна внучка Ротару розсекретила нового коханого-підприємця з рейтингу Forbes

Внучка Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко розсекретила нового коханого. Ним виявився IT-підприємець, віцепрезидент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов.

Так, 19-річна дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram романтичне відео з хлопцем, зроблене в одному із парків США. Як давно пара разом, невідомо, але вони обоє зараз проживають в Нью-Йорку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

31-річний Денис Жаданов – віцепрезидент з маркетингу компанії Readdle. З 2007 року ця компанія займається розробкою програмного забезпечення й тісно співпрацює з Apple. До 20 років хлопець навчався в Україні, а пізніше – вступив до Астонського університету у Великобританії. Він також вивчав бізнес і менеджмент в Стенфордському університеті в США.

Зазначимо, що у 2018 році американський Forbes вніс Жаданова в список "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років" – 30 Under 30 Europe.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Євдокименко розкрила секрет стрункої фігури.