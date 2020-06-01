19-річна донька Єфремова зізналася, що хотіла накласти на себе руки

Крістіна Долматова люди 12:44, 1.06.2020 Оновлено: 12:45, 1.06.2020

Донька російського актора Михайла Єфремова Анна-Марія заявила, що думала про те, щоб накласти на себе руки.

Так, за словами 19-річної дівчини, вона дуже боїться самотності. І, коли Анна-Марія почала жити окремо від батьків, її часто стали відвідувати негативні думки. Про це донька Єфремова розповіла під час ток-шоу "Ти не повіриш!" на телеканалі НТВ.

Михайло Єфремов з донькою
Фото: starhit.ru

Вона також додала, що зрозуміла: такі думки просто так не з'являються і точно самі не зникають. Тому Єфремова звернулася за допомогою до фахівців.

Донька Єфремова Анна-Марія
Фото: starhit.ru

"Зараз все стабільно, все нормально. Ніякої загрози для суспільства я не становлю. Вбивати нікого, в тому числі себе, вже не збираюся. Я приймаю антидепресанти, часто через них сонна. Під час карантину консультуюся з психотерапевтом через інтернет", – підсумувала Анна-Марія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Михайла Єфремова Анна-Марія заявила про свою бісексуальність і схильності до трансгендерності.

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