Головна Новини
1 червня • оновлено в 13:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

19-річна донька Єфремова зізналася, що хотіла накласти на себе руки

3.5т
Читати матеріал російською

Донька російського актора Михайла Єфремова Анна-Марія заявила, що думала про те, щоб накласти на себе руки.

Так, за словами 19-річної дівчини, вона дуже боїться самотності. І, коли Анна-Марія почала жити окремо від батьків, її часто стали відвідувати негативні думки. Про це донька Єфремова розповіла під час ток-шоу "Ти не повіриш!" на телеканалі НТВ.

Михайло Єфремов з донькою

Михайло Єфремов з донькою

Фото: starhit.ru

Вона також додала, що зрозуміла: такі думки просто так не з'являються і точно самі не зникають. Тому Єфремова звернулася за допомогою до фахівців.

Донька Єфремова Анна-Марія

Донька Єфремова Анна-Марія

Фото: starhit.ru

"Зараз все стабільно, все нормально. Ніякої загрози для суспільства я не становлю. Вбивати нікого, в тому числі себе, вже не збираюся. Я приймаю антидепресанти, часто через них сонна. Під час карантину консультуюся з психотерапевтом через інтернет", – підсумувала Анна-Марія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Михайла Єфремова Анна-Марія заявила про свою бісексуальність і схильності до трансгендерності.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги