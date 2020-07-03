18-річна донька Євгенія Осіна вийшла заміж: перші фото і відео з весілля

Донька покійного російського співака Євгена Осіна, 18-річна Агнія вийшла заміж. Так, обранцем дівчини став хлопець на ім'я Владислав.

Пара узаконила свої стосунки в Хорошівському загсі міста Москви. На урочистій події були присутні родичі та близькі друзі молодят. Фото та відео з весілля донька Осіна опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Донька Євгенія Осіна Агнія вийшла заміж (Instagram Агнії Осіної)

Агнія та її обранець Владислав (Instagram Агнії Осіної)

Зазначимо, що для церемонії Агнія вибрала атласну білу сукню максі з пишними рукавами й довгу фату. А її обранець був одягнений у сірий костюм у клітину і білу сорочку.

Агнія Осіна та її обранець Владислав (Instagram Агнії Осіної)

Донька Євгенія Осіна Агнія вийшла заміж (Instagram Агнії Осіної)

Агнія та Владислав зустрічаються близько року. Про майбутнє весілля дочка Осіна повідомила ще 21 червня 2020 року.

"Мені квіточку подарував ось такий красень, і через 11 днів чекаємо щось прекрасне", – писала дівчина.

Агнія Осіна та її обранець Владислав (Instagram Агнії Осіної)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що єдина донька покійного українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара 12 грудня 2019 роки вийшла заміж. Також були опубліковані фото і відео з весілля дівчини.