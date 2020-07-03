18-річна донька Євгенія Осіна вийшла заміж: перші фото і відео з весілля
Донька покійного російського співака Євгена Осіна, 18-річна Агнія вийшла заміж. Так, обранцем дівчини став хлопець на ім'я Владислав.
Пара узаконила свої стосунки в Хорошівському загсі міста Москви. На урочистій події були присутні родичі та близькі друзі молодят. Фото та відео з весілля донька Осіна опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Зазначимо, що для церемонії Агнія вибрала атласну білу сукню максі з пишними рукавами й довгу фату. А її обранець був одягнений у сірий костюм у клітину і білу сорочку.
Агнія та Владислав зустрічаються близько року. Про майбутнє весілля дочка Осіна повідомила ще 21 червня 2020 року.
"Мені квіточку подарував ось такий красень, і через 11 днів чекаємо щось прекрасне", – писала дівчина.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що єдина донька покійного українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара 12 грудня 2019 роки вийшла заміж. Також були опубліковані фото і відео з весілля дівчини.