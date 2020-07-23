18-річна дочка Бориса Нємцова виходить заміж: хто став обранцем
18-річна дочка вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова – Діна – виходить заміж.
Дівчина в цьогоріч тільки закінчила школу і збирається вступати до університету. Її обранцем став студент МДУ Дмитро. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.
Діна Нємцова також уточнила, церемонія одруження запланована на літо 2021 року. Пізніше вона також пояснила шанувальникам, чому прийняла рішення вийти заміж настільки рано.
Підписники дівчини бурхливо відреагували на її повідомлення про весілля. Вони порадили їй "нагулятися", "довчитися", "пожити для себе".
"Нагулятися" – це взагалі не про мене. Я не бачу сенсу в частій зміні партнерів: це не зробило б мене щасливою. Щодо "пожити для себе": ми з Дімою підтримуємо один одного у всіх починаннях, тому ми обидва будемо вчитися і працювати, проводити час з друзями, як і раніше", – відповіла своїм порадникам Нємцова.
З хлопцем, студентом МДУ, Дмитром Матевосова, дівчина зустрічається вже більше двох років. Вони познайомилися в школі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого 2015 року в Москві був убитий російський опозиційний політик Борис Нємцов.
Він був одним із найзатятіших противників путінського режиму, засуджував вторгнення на Донбас і анексію Криму.
Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що Нємцова вбили чеченські силовики, зокрема безпосереднім виконавцем є колишній військовослужбовець, екс-лейтенант Заур Дадаєв. Однак замовниками злочину є зовсім інші люди.