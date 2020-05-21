17-річний син Висоцької та Кончаловського вразив схожістю з Михалковим: як виглядає

Анна Міхно люди 07:38, 21.05.2020

Російська телеведуча Юлія Висоцька поділилася фотографією їх з Андрієм Кончаловським сина, 17-річного Петра. Фанати зазначили, що хлопець дуже схожий на Микиту Михалкова.

Відповідний знімок з'явився на особистій сторінці телеведучої в Instagram.

Юлія Висоцька та Андрій Кончаловський
starhit.ru

Так, Висоцька опублікувала в соцмережі кілька архівних фотографій, зроблених під час їх сімейної подорожі до Італії. Серед всіх знімків було й фото Петра. У кадрі хлопець сфотографований у темному светрі та чорному капелюсі.

Син Юлії Висоцької та Андрія Кончаловського Петро
Instagram @juliavysotskayaofficial
Микита Михалков
starhit.ru

Шанувальники, побачивши фотографію сина Висоцької та Кончаловського заявили, що Петро – просто копія свого дядька Микити Михалкова в молодості.

"Дядя Микита! Я сказала, як тільки його побачила", "Дуже схожий на Микиту Михалкова", "Хлопець – молодий Микита", "Петро так схожий на Микиту Сергійовича", – писали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, режисером Андрієм Кончаловським у псковському Троїцькому соборі.

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