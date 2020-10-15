16 жовтня: яке завтра свято, прикмети й іменинники в цей день

16 жовтня в Україні і у всьому світі відзначаються кілька свят, серед яких – День здорового харчування, День боса і День анестезіолога. У народі відзначається Денис Позимній, також святкується день ангела в Дениса.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 16 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день анестезії (День анестезіолога)

Професійне свято щорічно відзначається 16 жовтня. Ця галузь медицини на офіційному рівні з'явилася ще в середині 19 століття: 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом.

День анестезіолога 2020: як відзначають. Pixabay

День боса 2020

Професійне свято керівників колективів усіх рівнів уперше запропонувала встановити секретарка американської компанії State Farm Insurance Company Патриція Гароскі в 1958 році. У 1962 році в США його офіційно затвердили. Пізніше свято підтримали і в Європі, а останнім часом воно почало набирати популярності й в Україні. У цей день прийнято вітати начальство.

День боса 2020: де святкувати. Pixabay

Всесвітній день здорового харчування

День здорового харчування й відмови від надмірностей у їжі вперше відзначили у 2011 році як альтернативну відповідь американському "дню обжерливості" — Національному дню, коли можна їсти те, що хочеться.

Свято нагадує про те, що щоденне харчування вимагає уваги й усвідомленості.

Всесвітній день здорового харчування 2020: що це за свято. Pixabay

Денис Позимній

У цей день вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив в Афінах у I столітті. Він був учнем апостола Павла, проповідував християнство в Галлії. Загинув від рук язичників. У народі вважалося, що цього дня виходять злі духи, які зумовлюють хвороби. Щоб захиститися, збирали осикову кору, яку завжди носили із собою, а в хаті зберігали осинове поліно.

Денис Позимній: народні прикмети на 16 жовтня. Pixabay

Прикмети 16 жовтня

У зайців багато жиру – до довгої й холодної зими.

Кроти в нори багато соломи й стерні наносили – до лютої зими.

Домашня худоба до вечора розревілася – до негоди.

Шипшина повторно зацвіла – до теплої й довгої осені.

Темні низькі хмари в небі – до похолодання і снігопаду.

Галки зібралися в зграї – до теплої погоди.

Що не можна робити 16 жовтня. Pixabay

Що не можна робити 16 жовтня

16 жовтня не можна відчиняти вікна – у народі вважали, що так можна до хати впустити біду і всяких демонів.

У розмові з коханою людиною цього дня небажано вимовляти слово "ні", тому що це може привести до розладу у стосунках.

У народі вважалося, що на Дениса можна постраждати від пристріту, тому рекомендувалося берегтися "від лихого ока".

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