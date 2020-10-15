16 жовтня: яке завтра свято, прикмети й іменинники в цей день

16 жовтня в Україні і у всьому світі відзначаються кілька свят, серед яких – День здорового харчування, День боса і День анестезіолога. У народі відзначається Денис Позимній, також святкується день ангела в Дениса.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 16 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день анестезії (День анестезіолога)

Професійне свято щорічно відзначається 16 жовтня. Ця галузь медицини на офіційному рівні з'явилася ще в середині 19 століття: 16 жовтня 1846 року американський зубний лікар Томас Мортон провів операцію під ефірним наркозом.

День боса 2020

Професійне свято керівників колективів усіх рівнів уперше запропонувала встановити секретарка американської компанії State Farm Insurance Company Патриція Гароскі в 1958 році. У 1962 році в США його офіційно затвердили. Пізніше свято підтримали і в Європі, а останнім часом воно почало набирати популярності й в Україні. У цей день прийнято вітати начальство.

Всесвітній день здорового харчування

День здорового харчування й відмови від надмірностей у їжі вперше відзначили у 2011 році як альтернативну відповідь американському "дню обжерливості" — Національному дню, коли можна їсти те, що хочеться.

Свято нагадує про те, що щоденне харчування вимагає уваги й усвідомленості.

Денис Позимній

У цей день вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив в Афінах у I столітті. Він був учнем апостола Павла, проповідував християнство в Галлії. Загинув від рук язичників. У народі вважалося, що цього дня виходять злі духи, які зумовлюють хвороби. Щоб захиститися, збирали осикову кору, яку завжди носили із собою, а в хаті зберігали осинове поліно.

Прикмети 16 жовтня

У зайців багато жиру – до довгої й холодної зими.

Кроти в нори багато соломи й стерні наносили – до лютої зими.

Домашня худоба до вечора розревілася – до негоди.

Шипшина повторно зацвіла – до теплої й довгої осені.

Темні низькі хмари в небі – до похолодання і снігопаду.

Галки зібралися в зграї – до теплої погоди.

Що не можна робити 16 жовтня

16 жовтня не можна відчиняти вікна – у народі вважали, що так можна до хати впустити біду і всяких демонів.

У розмові з коханою людиною цього дня небажано вимовляти слово "ні", тому що це може привести до розладу у стосунках.

У народі вважалося, що на Дениса можна постраждати від пристріту, тому рекомендувалося берегтися "від лихого ока".

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