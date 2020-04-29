Популярна російська співачка Саша Звєрєва повідомила, що її 16-річну доньку Василісу побили в Лос-Анджелесі (США).

Так, за словами артистки, до Василини почали приставати дівчатка-підлітки, коли вона стояла в черзі до закусочної. Донька зірки намагалася не звертала на них уваги, проте незабаром одна з хуліганок вихопила смартфон із задньої кишені її джинсів і кинулася бігти. Коли Василіса наздогнала дівчину, вона жбурнула її телефон на асфальт. Після цього за ними прибігли й інші підлітки з компанії та почали бити доньку співачки руками й ногами. Про це Звєрєва розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Доньку Саші Звєрєвої побили Фото: cosmo.ru

"Вся компанія з чотирьох великих темношкірих дівчат підійшла до моєї доньки, вони почали наносити їй безліч ударів в обличчя кулаками та ліктями по голові. Коли Василіса сіла від помутніння свідомості на землю, ті продовжили бити її ногами. Охорона, яка чергувала неподалік і бачила інцидент, викликала поліцію", – розповіла Звєрєва.

Вона також додала, що її донька дуже пригнічена після неприємного інциденту. Дівчинка постійно плаче і нічого не хоче.

Саша Звєрєва з донькою Василиною Фото: instagram/sashazvereva

"Додому вона вже прийшла з порушеною координацією, вся в синцях, у неї заплітався язик. Але найболючіше особисто для мене: абсолютно розчавлена морально. Вона просто плаче і нічого не хоче, лише повторюючи, що життя не має сенсу... Я готова віддати себе на розтерзання, тільки б забрати у неї це приниження та біль", – підсумувала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Універ" Марія Кожевнікова налякала шанувальників, опублікувавши фото з синцем під оком.

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