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4 квітня • оновлено в 18:20
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16-річна зірка серіалу "Флеш" несподівано помер

2.5т
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Загинув молодий канадський актор, зірка серіалу "Флеш" Логан Вільямс. На момент смерті йрму було всього 16 років.

Хлопець прославився ролями в декількох серіалах, в тому числі "Коли кличе серце", "Надприродне" і "Шепіт", пише Tri-City News.

16-річна зірка серіалу "Флеш" несподівано помер

Про смерть Логана Вільямса журналістам повідомила його мати Марліз Вільямс. За її словами, син загинув у четвер, 2 квітня.

У мене немає можливості обійняти моїх батьків, які втратили свого єдиного онука. Це дуже важко. Логан з його талантом і зовнішністю мав великий потенціал і міг стати справжньою кінозіркою
16-річна зірка серіалу "Флеш" несподівано помер

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий за серіалами "Друзі" і "Клан Сопрано".

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Автор
Марія Дідик
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
можно было в короновирусную жертву
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