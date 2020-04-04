16-річна зірка серіалу "Флеш" несподівано помер

Загинув молодий канадський актор, зірка серіалу "Флеш" Логан Вільямс. На момент смерті йрму було всього 16 років.

Хлопець прославився ролями в декількох серіалах, в тому числі "Коли кличе серце", "Надприродне" і "Шепіт", пише Tri-City News.

Про смерть Логана Вільямса журналістам повідомила його мати Марліз Вільямс. За її словами, син загинув у четвер, 2 квітня.

У мене немає можливості обійняти моїх батьків, які втратили свого єдиного онука. Це дуже важко. Логан з його талантом і зовнішністю мав великий потенціал і міг стати справжньою кінозіркою

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помер американський актор театру, кіно і телебачення Рон Лібман, відомий за серіалами "Друзі" і "Клан Сопрано".

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