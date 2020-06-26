16-річна зірка мережі з Індії наклала на себе руки: що трапилося

У столиці Індії Нью-Делі наклала на себе руки 16-річна зірка соцмереж Сія Каккар. Дівчина була популярною на платформах TikTok, Instagram, Snapchat і YouTube.

Так, тільки в TikTok у неї було понад 1,1 мільйона фоловерів. Сія прославилася здебільшого своїми танцювальними відео, пише Daily Mail (відео дивіться в кінці сторінки).

Повідомлення про смерть юної танцівниці та співачки підтвердив її менеджер Арюн Сарін, який керував її справами і займався рекламними угодами. Він сказав, що причиною самогубства було, мабуть, щось особисте, оскільки кар'єра та бізнес у неї розвивалися дуже добре.

Сія Каккар Daily Mail

За кілька годин до смерті Каккар опублікувала нове відео, зроблене на даху будинку, де вона здавалася абсолютно спокійною та посміхалася.

Батьки дівчини кажуть, що вона отримувала погрози на мережі, але якого саме плану – не повідомили. У який спосіб Сія покінчила з життям, офіційно не розголошується. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона повісилася в себе вдома.

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