16-річна зірка мережі з Індії наклала на себе руки: що сталося

У столиці Індії Нью-Делі наклала на себе руки 16-річна зірка соцмереж Сійя Каккар. Дівчина була популярна на платформах TikTok, Instagram, Snapchat і YouTube.

Так, тільки в TikTok у неї було більше 1,1 мільйона фоловерів. Сійя прославилася в основному своїми танцювальними відео, пише Daily Mail (відео дивіться в кінці сторінки).

Повідомлення про смерть юної танцівниці і співачки підтвердив її менеджер Арюн Сарін, який керував її справами і займався рекламними угодами. Він сказав, що причиною самогубства було, мабуть, щось особисте, оскільки кар'єра і бізнес у неї розвивалися дуже добре.

Сійя Каккар Daily Mail

За кілька годин до смерті Каккар опублікувала нове відео, зроблене на даху будинку, де вона здавалася абсолютно спокійною і посміхалася.

Батьки дівчини кажуть, що вона отримувала погрози на мережі – але якого саме плану не повідомили. Яким чином Сійя розлучилася з життям офіційно не розголошується. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона повісилася у себе вдома.

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